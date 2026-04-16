Messa in sicurezza a Camerota | operai in azione sulla SP 562 del Mingardo

Sul tratto stradale che attraversa Marina di Camerota, sono in corso interventi per mettere in sicurezza il costone roccioso sopra la carreggiata. Operai sono al lavoro lungo la SP 562 del Mingardo, impegnati in attività di consolidamento e protezione della parete rocciosa. I lavori sono finalizzati a garantire la stabilità della zona e la sicurezza degli automobilisti che percorrono quella strada.

Continuano gli interventi lungo la SP 562 del Mingardo, a Marina di Camerota, per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la carreggiata. Chiuso al traffico, oggi, in particolare, il tratto interessato ai lavori, per consentire il disgaggio di grossi risultati massi in equilibrio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Camerota, via libera al risanamento del costone Mingardo: approvato il progettoLa Giunta comunale di Camerota ha approvato il progetto definitivo per il risanamento del costone roccioso del Mingardo, a monte della strada... Leggi anche: Ruspe e operai sulla spiaggia di Galati: riparte la messa in sicurezza Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Messa in sicurezza edificio pericolante in via Caprera: modificata la viabilità; Interventi di messa in sicurezza e rigenerazione del verde in Viale Margherita di Savoia; Sottopasso La Spezia-Cavalcanti: al via i lavori per la definitiva messa in sicurezza idraulica; San Pellegrino Terme/Bg, 385.000 euro per messa in sicurezza strada. Bonus agricoltura, come richiedere i fondi per le macchine agricoleIsmea mette a disposizione un fondo da 10 milioni di euro per la messa in sicurezza dei trattori agricoli. Ecco chi può accedere al bonus agricoltura 2026 e come presentare la domanda. money.it Scatta la messa in sicurezza del sentiero Rel 535Il sentiero Rel 535, ferito da frane, cedimenti e condizioni di sicurezza compromesse, sarà rimesso a nuovo. È ... lanazione.it In entrambi i casi sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza e di pulizia della carreggiata, affidate alla ditta specializzata - facebook.com facebook Il #Papa aggiunge, nell'omelia della Messa a Bamenda, che tradizioni di tipo esoterico o gnostico, "in realtà hanno spesso delle finalità politiche ed economiche in realtà hanno spesso delle finalità politiche ed economiche". x.com