Milly Carlucci, conduttrice e ideatrice del programma, ha annunciato che Canzonissima tornerà nel 2027. La prima edizione della nuova versione dello show si concluderà con la finale prevista sabato sera su Rai1. Carlucci ha anche commentato gli ascolti, definendoli un vero e proprio miracolo. Come di consueto, ha rilasciato un’intervista esclusiva su BubinoBlog, in cui ha fatto il punto sulla trasmissione.

Milly Carlucci come tradizione apre e chiude i suoi show con un’intervista su BubinoBlog. Stavolta è tempo di bilanci per la prima edizione della nuova Canzonissima che celebra la finale sabato sera su Rai1. È tempo di bilanci per Canzonissima. Che voto dai a questo ritorno? In realtà non è stato un ritorno, ma un arrivo. Abbiamo preso un titolo storico che rappresenta la storia della Rai e gli abbiamo cucito addosso un abito nuovo. Adatto ai tempi. È un classico reboot da non confondere con il remake. Non possiamo che essere contenti. Abbiamo riportato Raiuno su livelli che in primavera non si vedevano da Ballando del 2019, quando in epoca pre Covid andavano in onda in questo periodo dell’anno.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: “CANZONISSIMA TORNA NEL 2027. GLI ASCOLTI? UN MIRACOLO” (ESCLUSIVA)

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Siiii.....Cari Jalisse e Milly Carlucci a Canzonissima.' Non sapere che Paolo Barabani e' vivo e vegeto.dichiarandolo morto...e' di uno sconcerto e imbarazzo incredibile....#canzonissima #jalisse #millycarlucci - facebook.com facebook