Canzonissima, lo show condotto da Milly Carlucci su Rai 1, torna in prima serata con un cast di concorrenti e ospiti. La trasmissione prevede diverse puntate, ognuna con esibizioni di cantanti, giuria e giudici. Il programma si svolge secondo un meccanismo stabilito dal regolamento, coinvolgendo anche streaming e orari di trasmissione. La durata complessiva e il vincitore finale sono annunciati al termine della stagione.

Canzonissima: lo show di Milly Carlucci su Rai 1. Cast, concorrenti, canzoni, cantanti, ospiti, giuria, giudici, ospiti, come funziona, meccanismo, regolamento, vincitore, quante puntate, durata, orario, quando finisce, streaming. Canzonissima è uno storico format della Rai che torna dal 21 marzo 2026 nel sabato sera di Rai 1, in una veste del tutto rinnovata, con la conduzione di Milly Carlucci. Si tratta di una trasmissione storica andata in onda dal 1956 al 1975 per un totale di dodici edizioni. Nel nuovo format il cast sarà formato da un gruppo di interpreti che porteranno sul palco diverse canzoni legate ai temi delle singole puntate. Non si tratterà quindi di una competizione tra artisti, ma di una selezione musicale: saranno infatti le canzoni a essere votate e a competere tra loro nel corso delle sei puntate del programma. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Canzonissima: torna lo show su Rai 1 condotto da Milly Carlucci

Articoli correlati

Canzonissima torna su Rai 1, l’annuncio di Milly Carlucci (dopo 50 anni)Milly Carlucci è pronta al suo prossimo progetto ed è una vera e propria carezza per una specifica generazione.

Canzonissima torna su Rai 1: Milly Carlucci riporta in tv il varietà dopo 50 anniMilly Carlucci annuncia su Instagram il ritorno di Canzonissima su Rai 1 nella primavera 2026: gara musicale, giuria di artisti e revival dello...

Approfondimenti e contenuti su Milly Carlucci

Temi più discussi: Canzonissima torna su Rai1: svelata la giuria dello show di Milly Carlucci; Dopo 50 anni (con Milly Carlucci) torna in tv Canzonissima, il varietà musicale più pop della tv; Torna Canzonissima, condotto da Milly Carlucci. Il cast, la giuria e il regolamento; Torna Canzonissima, un pezzo di storia della tv e della musica dove i protagonisti saranno i brani.

Canzonissima torna su Rai1 con Milly Carlucci e nuova sfida musicaleCanzonissima torna su Rai 1: formula, protagonisti e novità 2026 Sabato 21 marzo, in prima serata su Rai 1, debutta la nuova edizione di Canzonissima, ... assodigitale.it

Milly Carlucci, prima polemica su Canzonissima: il caso Riccardo Cocciante, la verità sulla partecipazioneCanzonissima torna su Rai1 con Milly Carlucci, ma scoppia il caso sulla partecipazione di Riccardo Cocciante: ecco la risposta. donnaglamour.it

Paolo Belli compie 64 anni e sceglie di festeggiare il suo compleanno lontano dai riflettori e dalla sua storica "compagna televisiva", Milly Carlucci facebook

Questa sera Milly Carlucci ci invita tutti alla nuova ! Saranno 6 sabati sera di grande spettacolo, con la migliore musica italiana. Eleggeremo insieme la canzone delle canzoni! Dalle 21:25 su Rai 1. Grazie Milly #Canzonissima #21marz x.com