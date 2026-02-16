Canzonissima torna su Rai 1 l’annuncio di Milly Carlucci dopo 50 anni

Milly Carlucci annuncia il ritorno di Canzonissima su Rai 1, una decisione presa dopo 50 anni di assenza, per riaccendere la passione tra i nostalgici delle vecchie trasmissioni. La conduttrice ha scelto di rilanciare il varietà, puntando a coinvolgere un pubblico che ricorda con affetto le serate di musica e intrattenimento degli anni passati. La ripresa dello storico show arriva in un momento in cui molte persone cercano un po' di spensieratezza, e la Carlucci si prepara a guidare questa nuova edizione.

Milly Carlucci è pronta al suo prossimo progetto ed è una vera e propria carezza per una specifica generazione. È ufficiale: torna Canzonissima. La “regina del sabato sera” in casa Rai è pronta a tornare. Dopo mesi di indiscrezioni, ha confermato tutto e fatto battere il cuore a tantissimi. Nel 2026 tornerà nelle nostre case uno dei programmi più amati della storia della televisione italiana. Non un semplice “reboot”, bensì una vera e propria sfida al futuro della nostra televisione. Milly, con la sua consueta classe, ha scelto di rimettere in gioco il titolo più iconico della storia Rai. Promette così di portare a schermo un’edizione che saprà unire il fascino del bianco e nero alla tecnologia più scintillante di oggi. 🔗 Leggi su Dilei.it

