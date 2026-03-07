Sanremo Top | al via su Rai 1 la prima di due serate spin-off del Festival appena concluso Cantanti ospiti e anticipazioni

Su Rai 1 è iniziata la prima delle due serate di Sanremo Top, il programma spin-off del Festival appena concluso. La trasmissione vede protagonisti cantanti e ospiti, con anticipazioni su esibizioni e partecipazioni. Dopo 24 anni, il ritorno di Sanremo Top segna una novità nel panorama televisivo legato all’evento musicale. La seconda serata è prevista per la prossima settimana.

La trasmissione, ideata da Pippo Baudo, va in onda su Rai 1 con due appuntamenti in diretta, il 7 e il 14 marzo. Sul palco tornano i 30 cantanti in gara, i due finalisti delle Nuove Proposte e tutta la band del conduttore. Pronto a lasciare a Stefano De Martino L'era di Carlo Conti a Sanremo termina con una novità: il ritorno, dopo 24 anni, di Sanremo Top, storico programma televisivo nato come appendice della kermesse musicale. Due appuntamenti speciali riporteranno in tv un format molto legato alla tradizione del Festival di Sanremo. Aggiornato però ai tempi dello streaming e delle classifiche digitali. E saranno un omaggio a Pippo Baudo, che ha lanciato la prima edizione di Sanremo Top nel 1994. Carlo Conti conduce, insieme a Nino Frassica, due appuntamenti speciali in cui i 30 Big in gara a Sanremo 2026 e i due finalisti delle Nuove Proposte si esibiscono cantando i brani presentati al Festival.