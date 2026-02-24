Quanto dura il Festival di Sanremo 2026 | la durata delle serate su Rai 1

Il Festival di Sanremo 2026 si svolge perché si vuole celebrare la musica italiana con cinque serate consecutive. Le trasmissioni, trasmesse su Rai 1, iniziano il 24 febbraio e si concludono il 28 dello stesso mese. Ogni sera dura circa quattro ore, con esibizioni di artisti e momenti di intrattenimento. La durata totale dell’evento si estende su cinque serate, creando un appuntamento fisso per gli appassionati di musica.

Appuntamento da martedì 24 febbraio 2026 con diretta su Rai 1 per cinque serate consecutive. Alla conduzione Carlo Conti, con al suo fianco tanti co-conduttori e ospiti. La finale di Sanremo 2026 è in programma per sabato 28 febbraio 2026. Quest'anno il Festival è stato spostato a fine febbraio, più tardi rispetto al solito, per lasciare prima spazio alle emozioni delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le serate sicuramente saranno molto lunghe e si andrà a letto tardi.

Sanremo Top torna su Rai 1 dopo il Festival con due serateSanremo Top torna su Rai 1 dopo il Festival, con due serate dedicate agli appassionati.

Festival di Sanremo 2026: i big e le novità in arrivo - Domenica In 18/01/2026

Non è un debutto, ma una conferma che dura nel tempo. Anche a Sanremo 2026 ci sarà Umberto De Maio, parrucchiere di Nocera Inferiore che da diversi anni lavora dietro le quinte del Festival, curando l’immagine di artisti protagonisti della scena musicale it - facebook.com facebook