Il Millesimo si appresta a disputare la prima stagione in Serie D, dopo aver concluso il campionato di Eccellenza con una vittoria per 3-2 contro la Golfoparadiso, giocata sul campo del Viglino. La squadra ha annunciato un accordo con il direttore sportivo che ha portato all’ingaggio di alcuni nuovi giocatori in vista del passaggio di categoria. La squadra ha già iniziato gli allenamenti in vista della prossima stagione.

Il Millesimo si prepara alla sfida della Serie D dopo aver chiuso l’esperienza in Eccellenza con una vittoria per 3-2 contro la Golfoparadiso nel campo del Viglino. Il successo è arrivato grazie a un rigore trasformato da Michelangelo Bove, figura storica del club che ha calcato quel terreno fin dai tempi della Seconda Categoria, segnando il suo ultimo atto in casa prima del salto di categoria. La visione di Levratto tra scommesse vincenti e realtà territoriale. Eros Levratto, presidente della formazione giallorossa, ha guidato il gruppo verso un traguardo che molti consideravano impossibile. La parabola della squadra è stata segnata da una posizione di comando consolidata dalla dodicesima giornata, nonostante le incertezze iniziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Millesimo vola in Serie D: il sogno di Levratto e il patto con Macchia

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