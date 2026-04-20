Ligure il Millesimo vola in testa | scossoni in Eccellenza

Durante il fine settimana, il campionato di Eccellenza ligure ha visto il Millesimo salire in testa alla classifica, mentre si sono verificati diversi scontri e cambi di posizione anche negli altri livelli del calcio dilettantistico regionale. Le partite hanno coinvolto molte squadre, con risultati che hanno modificato la classifica e portato a nuovi equilibri tra le formazioni partecipanti. La giornata ha portato quindi una serie di novità e scossoni nei vari campionati locali.

Il del calcio dilettantistico ligure si è movimentato in modo netto durante il fine settimana che ha protagonisti i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Tra risultati netti e scontri combattuti sul campo, le classifiche iniziano a delineare traiettorie precise per le squadre che puntano ai vertici o che cercano di allontanarsi dalle zone più calde della classifica. L’equilibrio dell’Eccellenza e la corsa al primato del Millesimo. Nel girone di Eccellenza, giunto alla sua ventinovesima giornata, il Millesimo detiene un vantaggio significativo sulla caccia al titolo, avendo accumulato 62 punti dopo il successo ottenuto per 3 a 2 contro il Golfo Paradiso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ligure, il Millesimo vola in testa: scossoni in Eccellenza Notizie correlate Lotta per la vetta in Liguria: il Millesimo vola, il Pietra dominaIl del calcio dilettantistico ligure vive una domenica di intensi cambiamenti nelle gerarchie, con il Millesimo che consolida la vetta... Leggi anche: La Lombardia ha la testa nel Cosmo, Paolo Cerbolini: “Siamo un’eccellenza, l’export vola”