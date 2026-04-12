Nella regione Liguria, il calcio dilettantistico ha vissuto una domenica di scossoni nelle classifiche. Il Millesimo si conferma in testa all’Eccellenza, mentre il Pietra continua a dominare nel campionato locale. Le partite hanno portato a diversi spostamenti nelle posizioni di classifica, con incontri che hanno influenzato le corsie di promozione e salvezza in vari campionati minori.

Il del calcio dilettantistico ligure vive una domenica di intensi cambiamenti nelle gerarchie, con il Millesimo che consolida la vetta dell’Eccellenza mentre le battaglie per la promozione e la salvezza si infuriano nei campionati minori. Tra vittorie schiaccianti e scontri combattuti sui campi della regione, i risultati della ventottesima giornata di Eccellenza, della ventisettesima di Promozione, della ventiseiesima di Prima Categoria e delle venticinquesima e ventesima di Seconda Categoria delineano un quadro di resilienza sportiva e passione territoriale. Lotte per la vetta e scossoni nel cuore dell’Eccellenza. La corsa verso la promozione nell’Eccellenza vede il Millesimo mantenere un vantaggio significativo, arrivando a quota 59 punti dopo il turno conclusivo della 28^ giornata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lotta per la vetta in Liguria: il Millesimo vola, il Pietra domina

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