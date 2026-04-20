Una nuova truffa sta colpendo gli utenti attraverso messaggi SMS che fingono di provenire da un'azienda di autostrade. Nei messaggi, viene segnalato un pagamento di pedaggio non saldato, invitando i destinatari a cliccare su un link o fornire dati personali. La truffa sfrutta il nome di un'azienda nota nel settore autostradale per ingannare le persone e svuotare i loro conti correnti.

Sta circolando una nuova truffa tramite SMS che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia.Il messaggio avvisa: “Risulta un pedaggio non pagato. Per saldare clicca sul link allegato”. Chi cade nella trappola viene portato su una pagina web fake che riproduce in modo molto realistico il sito ufficiale di Autostrade. Nella pagina viene chiesto di inserire dati personali (nome, cognome) e soprattutto i dati della carta di credito per “pagare” il pedaggio.Una volta compilato il form, i truffatori ottengono immediatamente i dati della vittima, che possono usare per effettuare acquisti non autorizzati o rivendere nel dark web.Si tratta di un.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La truffa del pedaggio: così svuotano il conto corrente

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