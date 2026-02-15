Ancona e Pesaro allarme truffe | matematici svuotano le casse con un ingegnoso raggiro sul conto

A Ancona e Pesaro, alcuni cittadini sono stati vittima di truffe finanziarie che sfruttano tecniche di ingegneria sociale; i malviventi hanno convinto le vittime a fornire i dati bancari, riuscendo così a svuotare i conti correnti. La polizia ha ricevuto numerose segnalazioni di persone che, attraverso telefonate e messaggi ingannevoli, sono state raggirate da falsi esperti di matematica che promettevano investimenti sicuri. Uno dei truffatori, fingendosi un consulente finanziario, ha convinto una donna di Ancona a trasferire 10.000 euro in un conto straniero, promett

Ancona e Pesaro nel mirino dei truffatori: la "truffa dei matematici" svuota le casse. Ancona e Pesaro sono state teatro di una truffa particolarmente sofisticata, soprannominata "truffa dei matematici". Un giovane di 20 anni, di origine rumena, è stato denunciato dalla polizia per aver raggirato un commerciante locale, sottraendo denaro contante attraverso un meccanismo basato sulla confusione e la manipolazione del conteggio. L'auto su cui viaggiava è stata intercettata dalla Volante di Pesaro, rivelando un nascondiglio con circa 5.000 euro in banconote di piccolo taglio, di cui 500 euro presumibilmente proventi dell'ultima truffa.