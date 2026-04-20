A Milano, nel secondo semestre del 2025, il mercato immobiliare ha registrato un aumento dei valori medi delle proprietà del 2,2%, secondo i dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. La città ha visto un incremento del 5,5% nel centro, raggiungendo prezzi record. La crescita ha interessato diverse zone, con un’attenzione particolare alle aree centrali. I dati indicano una crescita significativa nel settore immobiliare milanese in questo periodo.

Il mercato immobiliare milanese ha mostrato una spinta rilevante nella seconda metà del 2025, con i valori medi delle proprietà cresciuti del 2,2% secondo i dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Questa evoluzione ha colpito in modo disomogeneo le varie zone della città, portando il cuore pulsante di Milano a registrare balzi significativi, mentre alcune aree periferiche mostrano segnali di stasi o flessione. L’esplosione dei prezzi nel quadrilatero d’oro e nelle zone di lusso. Il centro della metropoli si conferma il motore trainante del settore, con un incremento dei prezzi per l’acquisto che ha toccato il 5,5%. In questo segmento, la domanda è alimentata prevalentemente da investitori internazionali che cercano immobili di alto livello, attratti anche dalle agevolazioni fiscali vigenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano vola: il centro balza del 5,5%, prezzi record in città

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