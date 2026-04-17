Luce i prezzi schizzano | il PUN balza a 150 € e pesa sulle bollette

Nella giornata del 14 aprile 2026, il mercato elettrico nazionale ha visto un aumento improvviso del Prezzo Unico Nazionale, che ha raggiunto i 150 euro. Questa variazione si è riflessa immediatamente sui costi delle bollette per i consumatori. Il valore del PUN, che rappresenta il prezzo di riferimento dell’energia elettrica, è salito in modo significativo rispetto ai giorni precedenti, influenzando le tariffe di mercato e le fatture dei clienti.

Il mercato elettrico nazionale ha registrato un brusco scossone nella giornata di ieri, 14 aprile 2026, quando il Prezzo Unico Nazionale è salito a 150.62 €MWh. Questo balzo, che si traduce in un costo di 0.15062 €kWh, segna un incremento di 8.76 €MWh rispetto ai valori registrati il giorno precedente, portando la quotazione in linea con la media mensile del periodo, ma distanziandola nettamente dai livelli medi degli ultimi sette giorni, che si attestavano a 127.85 €MWh. Le oscillazioni sono state particolarmente marcate durante le ore della giornata: si è toccato un picco massimo di 197.21 €MWh intorno alle ore 7, mentre il punto più basso è stato registrato alle ore 4, con un valore di 128.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luce, i prezzi schizzano: il PUN balza a 150 € e pesa sulle bollette Notizie correlate La guerra pesa sulle bollette della luce: +8,1% nel secondo trimestre per i vulnerabiliRoma, 30 marzo 2026 - Nel secondo trimestre del 2026, la bolletta elettrica per il 'cliente tipo' vulnerabile servito in Maggior Tutela aumenterà... Bollette luce: il calo del PUN apre nuove opportunità per risparmiareIn questo giovedì 9 aprile 2026, le famiglie italiane si trovano di fronte a un energetico che richiede una gestione oculata per proteggere il budget... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Energia crisi infinita | prezzi di gas e luce saliti fino al 100%; Allarme bollette | benzina e gas schizzano per il rischio Golfo. Offerte Luce e Gas a prezzo indicizzato di aprile 2026: quale scegliere per risparmiareLe offerte Luce e Gas a prezzo indicizzato tra le quali scegliere per risparmiare un po’ in bolletta: ecco la nostra comparazione e le tariffe convenienti. facile.it Energia, crisi infinita: prezzi di gas e luce saliti fino al 100%L'analisi dell'Enea registra un divario dagli obiettivi del Pniec, un minimo storico per l'indice di decarbonizzazione e definisce la transizione italiana fuori traiettoria. lapresse.it Una Luce sempre Accesa BID the Screen | 1 – Moving Images Displacing the Given Frame Sala Luttazzi del Magazzino 26, Porto Vecchio - Porto Vivo Domenica 19 aprile 2026, ore 15:00 Ingresso libero Il programma di immagini in movimento d facebook