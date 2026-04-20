Milano un nuovo hub per portare al lavoro i giovani con autismo

A Milano è stato inaugurato un nuovo centro dedicato a facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani con autismo. In Italia, soltanto il 20 per cento delle persone con disturbi dello spettro autistico ha un’occupazione, e molte di queste si trovano in condizioni di precarietà. L’obiettivo del progetto è offrire supporto e opportunità concrete per migliorare questa situazione.

In Italia solo il 20 per cento delle persone con disturbi dello spettro autistico ha un’occupazione, spesso precaria. A Milano la situazione è complicata dalla carenza di strutture: i servizi di formazione all'autonomia sono 17 e hanno liste d'attesa che superano i cento nomi. Per rispondere a.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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