Calabria | Unicredit hub innovativo per lavoro e e autonomia giovani con fragilità psichica

Unicredit ha avviato a Lamezia Terme un centro innovativo dedicato a giovani con fragilità psichica, per favorire la loro formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro. La banca ha scelto questa città calabrese per creare un punto di riferimento concreto, in risposta alle difficoltà di molte giovani persone che cercano un’opportunità di autonomia. L’iniziativa nasce grazie al supporto di Carta Etica, il programma di UniCredit che investe in progetti a favore delle comunità locali.

(Adnkronos) – Un nuovo hub digitale dedicato alla formazione e all'inserimento lavorativo di giovani con fragilità psichica prende forma a Lamezia Terme grazie al sostegno di UniCredit attraverso Carta Etica, il programma con cui il Gruppo supporta iniziative a impatto sociale nei territori. Il progetto punta a trasformare il percorso di cura in un'occasione di crescita professionale, grazie a laboratori tecnologici, formazione digitale e strumenti avanzati come le stampanti sublimatiche. L'obiettivo è offrire competenze concrete e nuove opportunità di autonomia, favorendo l'integrazione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

