Milano si trasforma | 300 eventi tra ricerca e tech nel Fuorisalone

Da lunedì 20 a domenica 26 aprile, Milano ospiterà la Design Week, un evento che si svolge in vari spazi della città, tra centri storici, aree industriali riconvertite e residenze private. Durante questa settimana, vengono organizzati più di 300 eventi che riguardano sia la ricerca sia la tecnologia, coinvolgendo diverse location di Milano. La manifestazione offre un calendario ricco di appuntamenti distribuiti in diversi quartieri della città.

Dal 20 al 26 aprile, la città di Milano si trasforma in un immenso palcoscenico a cielo aperto per accogliere la Design Week, un evento che vede oltre 300 appuntamenti distribuiti tra centri storici, aree industriali riconvertite e residenze private. Mentre il Salone del Mobile si svolge presso la fiera di Rho, il Fuorisalone anima i quartieri milanesi attraverso una rete capillare che connette ricerca accademica, grandi industrie tecnologiche e piccoli studi indipendenti. L’atmosfera che si respira oggi, lunedì 20 aprile 2026, è quella di una metropoli che cambia ritmo. I portoni che solitamente restano serrati si spalancano, permettendo ai flussi di visitatori di penetrare nei cortili e negli showroom, trasformando temporaneamente l’assetto urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano si trasforma: 300 eventi tra ricerca e tech nel Fuorisalone Notizie correlate Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartiere 5VIE a MilanoC’è un angolo di Milano dove il tempo sembra essersi fermato e poi ripartito, come un vecchio orologio cui è stata data carica nuova. Fuorisalone 2026: il design mette l’uomo al centro tra etica e techMilano si prepara ad accogliere, dal 20 al 26 aprile 2026, la nuova edizione del Fuorisalone con il tema centrale Essere Progetto, un appuntamento... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano durante il Salone del Mobile diventa un hotel diffuso con affitti che arrivano alle stelle; Guida al Fuorisalone 2026: cosa vedere tra le installazioni in Statale e (anche) case private; Fuorisalone, il design invade i quartieri: guida alla settimana più viva dalla Bovisa alla Barona; Evento - Milano da Scrocco. A Milano si torna a giocare per strada: oltre 300 eventi per garantire il diritto allo sportPrende il via Fuori campo, l'iniziativa che trasforma 60 piazze e parchi cittadini in palestre a cielo aperto e infrastrutture educative. Dallo skate al basket, dal parkour al rap un'alleanza tra ... vita.it Domenica Milano si trasforma e ospita un esercito di oltre 30mila runnerAlle 8.15 la gara regina: i 15mila iscritti alla maratona partono da corso Sempione insieme alle 4mila squadre della Relay, la staffetta. Percorso veloce con 51 punti di tifo organizzato con musica e ... corriere.it Gaia ha sorpreso il pubblico del Fabrique di Milano con Bossa Nostra, lo spoiler di un brano inedito - facebook.com facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com