Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartiere 5VIE a Milano

Il quartiere 5VIE di Milano si prepara ad accogliere il Fuorisalone 2026, un evento che richiama designer, artisti e appassionati da tutta Italia e oltre. Durante la manifestazione, gli spazi storici del quartiere si trasformeranno con installazioni, esposizioni e installazioni temporanee, creando un percorso tra cortili, cortili e vie che testimoniano la tradizione artigianale e il fermento creativo locale. L’evento si svolge in un contesto urbano che ha mantenuto il fascino del passato, rinnovandosi con innovazioni contemporanee.

C’è un angolo di Milano dove il tempo sembra essersi fermato e poi ripartito, come un vecchio orologio cui è stata data carica nuova. Si chiama Cinque Vie, e deve il suo nome a quel crocevia a forma di stella — geometria irregolare che la tradizione attribuisce alla presenza del torrente Nirone, deviato secoli fa — dove convergono Via di Santa Marta, Via del Bollo, Via Bocchetto, Via Santa Maria Fulcorina e Via Santa Maria Podone. Un incrocio che era già centro di scambi commerciali in epoca romana, quando qui sorgevano il Foro, la Basilica, i templi e il Palazzo Imperiale di Mediolanum. Oggi, quel medesimo reticolo di viuzze che ha vissuto...🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartiere 5VIE a Milano Notizie correlate Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 nel quartier BreraOgni aprile, Milano smette di essere una città e diventa qualcosa di più difficile da definire: un laboratorio, un teatro all’aperto, un palcoscenico... Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design WeekAnche quest’anno, alla Milano Design Week, il rapporto tra moda e design si conferma meno occasionale di quanto si voglia far credere. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile); Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design Week; Fuorisalone 2026 a Milano: guida agli eventi gratis; Fuorisalone 2026: guida agli eventi food da non perdere. Fuorisalone guida alle installazioni spettacolari e agli eventi imperdibili nei distretti di design di MilanoSalone del Mobile 2026: numeri, luoghi e impatto economico su Milano La Milano Design Week 2026, in programma dal 18 al 30 aprile tra Rho Fiera e i di ... assodigitale.it Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design WeekInstallazioni, biblioteche, archivi, retail scenografici, cocktail e collezioni per la casa: ecco la mappa completa degli appuntamenti fashion da non perdere ... ilfattoquotidiano.it Dallo sci di Paolo De Chiesa alla "Festa di Primavera" a Luino, fino alle atmosfere di Agatha Christie e ai tesori botanici del Monastero di Torba: guida agli eventi del 18 e 19 aprile facebook Milano Design Week, la città invasa dal bello. Guida agli eventi. Dal 20 aprile e per tutta la settimana il Fuorisalone trasforma Milano in un museo a cielo aperto: oltre 1.850 eventi, 19 distretti, ingresso quasi sempre gratuito #DossierCultura #Mi... x.com