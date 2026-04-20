Il 21 ottobre, presso l’Allianz MiCo di Milano, si terrà il CES Unveiled, un evento che anticipa le novità tecnologiche destinate alla prossima edizione del Consumer Electronics Show di Las Vegas, prevista per l’inizio del 2027. L’appuntamento rappresenta una vetrina per le aziende del settore che presenteranno in anticipo le innovazioni che saranno al centro del grande evento internazionale.

Il 21 ottobre, presso l’Allianz MiCo, Milano ospiterà il CES Unveiled, un’anteprima europea delle tecnologie che verranno presentate a Las Vegas all’inizio del 2027. L’evento mira a connettere l’innovazione globale con il tessuto produttivo italiano, portando in città centinaia di investitori, startup e istituzioni operanti in settori strategici come l’intelligenza artificiale, l’aerospazio, l’agritech e la longevity tech. L’asse tecnologico tra Stati Uniti e Italia. La scelta di portare una vetrina del Consumer Electronics Show in Europa non è casuale, ma poggia su una collaborazione consolidata con l’ICE. Questa partnership ha già dato frutti concreti: nel corso del 2026, l’Agenzia per la promozione all’estero ha gestito un padiglione dedicato all’interno dell’Eureka Park, dando spazio a oltre cinquanta startup ad alta innovazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano sbarca il CES: l’anteprima europea del futuro tech arriva in città

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