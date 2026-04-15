Il 21 ottobre 2026, l’Allianz MiCo di Milano aprirà le sue porte per ospitare il Ces Unveiled Milan, un evento che rappresenta un punto di riferimento nel settore tecnologico. L’evento, che si svolge in Italia per la prima volta, vedrà la partecipazione di aziende, startup e professionisti provenienti da tutto il mondo. Durante la giornata, verranno presentate novità e innovazioni legate alle tecnologie emergenti e alla digital transformation.

Il 21 ottobre 2026, l’Allianz MiCo di Milano si trasformerà nel cuore pulsante dell’innovazione tecnologica globale ospitando il Ces Unveiled Milan. Questa tappa europea rappresenta un ponte strategico verso la grande fiera di Las Vegas, portando in Italia una vetrina di primissimo livello dove startup, grandi colossi del settore, investitori, decisori pubblici e testate giornalistiche si incontreranno per esplorare le frontiere del domani. Milano si conferma polo magnetico per l’alta tecnologia internazionale. L’approdo della manifestazione organizzata dalla Consumer Technology Association (Cta) non è un evento isolato, ma il risultato di una visione che punta a inserire l’Italia nei flussi principali dell’evoluzione digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano sfida il futuro: arriva il Ces, l’hub globale del tech

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