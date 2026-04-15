Innovazione tecnologica il Ces arriva all’Allianz MiCo Milano

Milano si prepara ad accogliere CES Unveiled Milan, l’evento che rappresenta la tappa ufficiale europea della Road to CES. Questa manifestazione si svolgerà presso l’Allianz MiCo e si inserisce nel percorso di promozione del Consumer Electronics Show, la principale fiera mondiale dedicata all’innovazione tecnologica che si tiene a Las Vegas. L’appuntamento sarà un’occasione per presentare le novità del settore e avvicinare il pubblico alle ultime tendenze.

Milano ospiterà CES Unveiled Milan, tappa ufficiale europea della Road to CES, l’evento di promozione di Consumer Electronics Show, il principale evento fieristico mondiale per l'innovazione tecnologica che si svolge a Las Vegas. Tappa italiana in programma il prossimo 21 ottobre all’Allianz MiCo – Milano Convention Centre, uno dei principali centri congressi d’Europa per capacità, flessibilità e dotazioni infrastrutturali, come evidenziato anche da un recente rapporto di Travel And Tour World (TTW) che lo ha posizionato tra le prime tre venue congressuali mondiali di riferimento per eventi internazionali di grandi dimensioni. Scelta della...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Innovazione tecnologica, il Ces arriva all’Allianz MiCo Milano Notizie correlate Identità Milano, dal 7 al 9 giugno all’Allianz MiCo North Wing tre giorni dedicati all’alta cucina e non solo"Identità future: la libertà di pensare", è questo il tema della la ventunesima edizione di Identità Milano, il Congresso internazionale ideato da... Mercedes-AMG: arriva il terzo modello elettrico, tra innovazione tecnologica e tradizione dei motori termici.Mercedes-AMG accelera verso l'elettrico con l'annuncio di un terzo modello nativo a batteria, affiancandosi alla produzione di vetture con motori a... Aggiornamenti e dibattiti Arriva a Milano Ces, il principale evento fieristico mondiale per l’innovazione tecnologicaCES amplia la propria presenza internazionale scegliendo Milano e Allianz MiCo, grazie all’impegno di Fondazione Fiera Milano ... affaritaliani.it A Milano arriva il Ces, evento mondiale per l'innovazione tecnologica(ANSA) - MILANO, 15 APR - Milano ospiterà Ces Unveiled Milan, tappa ufficiale europea per promuovere il Consumer Electronics Show, principale ... notizie.tiscali.it