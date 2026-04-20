Milano rapina su bus in viale Jenner | passeggeri bloccano il ladro

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 aprile 2026, a Milano, un uomo di 25 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo aver aggredito una passeggera su un autobus Atm che transitava in viale Jenner. Durante l’episodio, alcuni passeggeri hanno bloccato il sospetto, impedendogli di proseguire. L’individuo è stato condotto in commissariato, mentre la donna coinvolta ha riportato lievi ferite. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Lunedì 20 aprile 2026, un uomo di 25 anni è stato fermato dalla polizia locale dopo essersi scagliato contro una passeggera a bordo di un autobus Atm in transito in viale Jenner a Milano. Il tentativo di rapina, avvenuto durante la mattinata, si è concluso grazie alla reazione immediata dei viaggiatori e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine che pattugliavano la zona in direzione piazzale Lugano. La dinamica dell’aggressione in viale Jenner. Il momento della tensione si è verificato quando l’aggressore, identificato come K. S., si trovava seduto all’interno del mezzo pubblico. Con un movimento improvviso e violento, il venticinquenne si è alzato dal proprio posto per aggredire una donna che sedeva proprio davanti a lui.🔗 Leggi su Ameve.eu

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