Piccoli campioni da record e da medaglie d’oro | tutina a tema hockey nella Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Niguarda

Una mamma ha deciso di creare una tutina a tema hockey per i neonati in Terapia intensiva all’ospedale Niguarda di Milano, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il gesto nasce dal desiderio di portare un po’ di allegria ai piccoli pazienti e alle loro famiglie durante il periodo delle competizioni. La tutina, decorata con i colori e il logo olimpico, è stata consegnata oggi ai bimbi ricoverati, portando un tocco di festa nel reparto.

Milano, 14 febbraio 2026 – Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Anche all'Ospedale Niguarda di Milano. In occasione dei Giochi invernali, nella Terapia intensiva neonatale della struttura ospedaliera del capoluogo lombardo, una mamma ha deciso di creare qualcosa di speciale per i piccoli che si trovano ricoverati. Di cosa si tratta? Accessori all'uncinetto a tema hockey. " Piccoli campioni da record e da medaglie d'oro ", si legge in un post sul profilo Instagram del Niguarda e dell'associazione Neo Niguarda che immortala un neonato a pancia in giù con indosso una tutina e ai piedini dei calzini con la decorazione che richiama i pattini su ghiaccio, mentre accanto c'è il bastone da hockey su ghiaccio.