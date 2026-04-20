Milano l’hub che trasforma il talento autistico in lavoro concreto

A Milano, un’associazione ha avviato un progetto chiamato CreAUTivity HUB nei quartieri di NoLo e Loreto, rivolto a giovani con disturbi dello spettro autistico. L’obiettivo è fornire formazione professionale e supporto all’orientamento, cercando di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. L’iniziativa coinvolge un centro dedicato, con attività mirate a valorizzare le competenze di chi ha questa condizione.

L’associazione Diesis aps lancia il progetto CreAUTivity HUB nei quartieri milanesi di NoLo e Loreto, un’iniziativa volta a offrire formazione professionale e orientamento ai giovani con disturbi dello spettro autistico. L’obiettivo economico è raggiungere i 100mila euro entro il termine del 30 aprile attraverso una raccolta fondi gestita dalla piattaforma For Funding, con il supporto diretto di Intesa Sanpaolo tramite il programma Formula, sviluppato in collaborazione con l’organizzazione Cesvi. Il vuoto dei servizi e la risposta del territorio. In Italia il tasso di occupazione convive con lo spettro autistico si ferma al 20 per cento, una cifra che riflette spesso lavori caratterizzati da forte precarietà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, l’hub che trasforma il talento autistico in lavoro concreto Notizie correlate World of Warcraft sorprende ancora: Roofus è il pet solidale che trasforma il gaming in aiuto concretoBlizzard torna a far parlare di sé con una nuova iniziativa che unisce gaming e solidarietà, dimostrando ancora una volta quanto il mondo dei... Rilancio del commercio, Plumari: "Hub urbani uno strumento concreto a patto che non restino etichette formali"Il futuro delle città passa anche dalle serrande che ogni mattina si alzano nei centri storici. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Kellogg’s Extra Hub: dove gusto e creatività si incontrano!; A Milano con gli scarti dei mercati generali gli chef progettano 5 zuppe d’autore destinate ai più bisognosi; MILANO DESIGN WEEK 2026, HAIER PRESENTA LA SUA HUB: INSIDE THE EXPERIENCE; Un format esperienziale firmato Kellogg’s Extra alla Milano Design Week 2026 trasforma la colazione. MILANO DESIGN WEEK 2026: Identità Golose Milano ospita una speciale installazione di Fish Design by Gaetano PesceIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove creatività, architettura e lifestyle si intrecciano. È in questo sc ... liquidarte.it Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026Una guida ai migliori eventi, installazioni e pop-up tra design, cibo e aperitivi che animeranno Milano durante la Design Week 2026, dai distretti storici ai nuovi format gastronomici del Fuorisalone ... milanotoday.it ++++ Treni, problemi a Pavia: circolazione sospesa tra Milano e Genova. La situazione - facebook.com facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com