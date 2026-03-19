Blizzard ha annunciato una nuova iniziativa all’interno di World of Warcraft, incentrata su Roofus, un pet speciale che supporta cause benefiche. Il progetto coinvolge i giocatori che possono ottenere e utilizzare Roofus durante le sessioni di gioco, contribuendo a campagne di solidarietà. La proposta mira a unire il divertimento del gaming con azioni concrete di aiuto, senza coinvolgimenti politici o promozioni commerciali.

Blizzard torna a far parlare di sé con una nuova iniziativa che unisce gaming e solidarietà, dimostrando ancora una volta quanto il mondo dei videogiochi possa avere un impatto reale. Al centro di questa campagna troviamo Roofus, un tenero cagnolino virtuale pensato non solo per accompagnare i giocatori nelle loro avventure, ma anche per sostenere una causa importante. Con questa operazione, World of Warcraft rafforza il suo ruolo non solo come MMORPG di riferimento, ma anche come piattaforma capace di coinvolgere milioni di utenti in progetti benefici. Non è la prima volta che Blizzard intraprende iniziative simili, ma Roofus rappresenta una delle più accessibili e coinvolgenti degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - World of Warcraft sorprende ancora: Roofus è il pet solidale che trasforma il gaming in aiuto concreto

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