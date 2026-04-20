Milano l' accoltellamento in via Farini

A Milano, un ragazzo di 21 anni è stato ferito con un coccio di bottiglia davanti a un fast food lungo via Farini. La lite si è verificata in strada, e il giovane è stato colpito mentre si trovava nel parcheggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato il ragazzo in ospedale per le cure del caso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'accaduto.

Un ragazzo di 21 anni è stato colpito con un coccio di bottiglia davanti al McDonald’s. Il giovane è ricoverato all’ospedale Niguarda in codice rosso ma non è in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, l'accoltellamento in via Farini Milano. Accoltellato per rapina, ragazzo resta invalido Notizie correlate Milano, accoltellamento durante una rissa: arrestato un giovane di 17 anniI Carabinieri di Milano hanno arrestato un 17enne, che, lo scorso dicembre, avrebbe accoltellato un 19enne durante una rissa. Malacarne arrestato per droga a Milano: nuovi guai per il rapper già coinvolto in un accoltellamentoMilano, 13 febbraio 2026 – Ancora guai per Emilio Finizio, il rapper di Sassuolo noto come Malacarne. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lite tra rider in centro a Milano: 28enne accoltellato; Milano, accoltella in pieno giorno un 20enne in via Farini: l'ipotesi della vendetta per un pestaggio subito la sera precedente; Milano, rapine con il coltello sui binari della metropolitana M5 a Ponale: arrestate 3 quindicenni; Rider accoltella un collega 28enne a Milano, arrestato per tentato omicidio: il video dell'aggressione. Milano, il momento dell'accoltellamento in via Farini: l'aggressione ripresa dalle telecamereUn uomo si avvicina quasi di soppiatto all’ingresso del McDonald’s di via Farini, a Milano. Ci sono tre ragazzi fermi a chiacchierare. L'intruso accelera, punta uno dei ragazzi e lo colpisce. Una tele ... msn.com Aggredito e accoltellato dal branco in strada: finisce in ospedalePrima la lite, poi l’aggressione e l’accoltellamento. Infine la corsa in ospedale. Un uomo di 39 anni è stato ferito con un’arma da taglio in piazza 4 Novembre a Melegnano (hinterland sud di Milano), ... milanotoday.it 21 maggio 2026, ore 21.00 ECOTEATRO | MILANO Prevendite disponibili: link in bio. Facciamo un gioco. Tiriamo una riga e dividiamo gli animali in due categorie: quelli da mangiare e quelli da salvare. Ma su un argomento così importante, chi ha deciso per - facebook.com facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com