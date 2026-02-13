Malacarne arrestato per droga a Milano | nuovi guai per il rapper già coinvolto in un accoltellamento

Milano, 13 febbraio 2026 – Ancora guai per Emilio Finizio, il rapper di Sassuolo noto come Malacarne. Nella tarda serata di giovedì 12 febbraio, gli investigatori dell'Antispaccio della Squadra mobile lo hanno arrestato per spaccio di droga in viale Monza a Milano: in casa aveva un mini bazar delle droghe sintetiche, nonché centinaia di pasticche a base di oppiacei. Il precedente del 2018. Attualmente sottoposto all' obbligo di firma alla caserma dei carabinieri di Precotto e con precedenti specifici, il quarantaquattrenne era stato coinvolto la notte del 4 febbraio 2018 nell' accoltellamento dell'allora ventiduenne albanese Aldi Shpijati, giovane calciatore nei campionati per dilettanti, alla stazione ferroviaria di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia; in quell'occasione, Malacarne fu accusato di aver passato la lama all'autore materiale del raid e patteggiò 4 anni e 10 mesi di reclusione.