Secondo appuntamento per Dalla strada al palco, che non ha deluso le aspettative. La puntata del 17 aprile ha riservato al pubblico grandi esibizioni, momenti di tenerezza, commozione e attimi di leggerezza, in un mix perfetto per lo show del venerdì sera che sfida il suo diretto concorrente, il Grande Fratello Vip. La quinta edizione del programma ci sta sorprendo con alcune novità: la presenza dell'orchestra diretta dal Maestro Enrico Melozzi e l'assenza di veri e propri conduttori. Al loro posto c'è il quartetto dei "passanti importanti", formato da Carlo Conti, Mara Venier, Nino...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dalla strada al palco, le pagelle della seconda puntata: Carlo Conti ventriloquo (7), Nino Frassica strepitoso (9)

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