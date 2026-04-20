Dal 20 al 28 aprile, il Flagship Store di Corso Buenos Aires 3 a Milano ospiterà un evento dedicato alla transizione energetica, intitolato Connessioni Solari. Durante questa settimana, sarà possibile partecipare a un’esperienza immersiva in realtà virtuale che mette in evidenza le sfide e le opportunità legate all’energia pulita. L’iniziativa coinvolge diverse attività e installazioni pensate per sensibilizzare il pubblico su queste tematiche.

Dal 20 al 28 aprile, il Flagship Store di Corso Buenos Aires 3 a Milano diventerà il fulcro di un percorso dedicato alla transizione energetica attraverso l’iniziativa Connessioni Solari. Organizzato da Plenitude, questo roadshow itinerante che toccherà 16 città italiane mira a mostrare, tramite tecnologie immersive, come l’energia solare possa integrarsi nelle dinamiche urbane e domestiche. L’esperienza proposta ai cittadini milanesi non si limiterà a una semplice esposizione, ma utilizzerà la realtà aumentata per superare i limiti fisici della produzione energetica tradizionale. Attraverso l’uso di visori AR, i partecipanti saranno guidati da personale esperto in una simulazione dove dovranno gestire diversi moduli fotovoltaici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il sole si gioca in VR: sfida immersiva per l’energia pulita

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