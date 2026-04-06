Caravaggio VR Experience | a pochi passi da Lecce l' imperdibile mostra immersiva

Dal 9 al 27 aprile 2026, si terrà una mostra immersiva in realtà virtuale dedicata a uno dei pittori più innovativi della storia dell’arte, a breve distanza da Lecce. L'esposizione offre un'esperienza coinvolgente attraverso tecnologie digitali per immergere i visitatori nelle opere e nelle atmosfere dell'artista. La manifestazione si svolge in una location appositamente allestita e prevede la proiezione di contenuti interattivi e ricostruzioni virtuali.

A pochi passi da Lecce, dal 9 al 27 aprile 2026, prende il via un progetto immersivo in realtà virtuale dedicato ad uno tra i più rivoluzionari artisti della storia dell’arte. Il progetto conduce il pubblico all’interno della vita e delle opere di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Attraverso la tecnologia VR 3D, i visitatori saranno guidati in un racconto in prima persona dell’artista, articolato in tre momenti chiave della sua vita: dagli esordi a Roma, alla vita nelle osterie popolari, fino al periodo napoletano, segnato da tensione e drammaticità. Ma l’esperienza non si esaurisce nel visore. Il progetto prevede infatti un allestimento fisico essenziale ma immersivo, che richiama l’atmosfera del Seicento attraverso scenografie evocative e pannelli informativi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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