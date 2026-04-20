A Milano, i lavori per il Parco Amphitheatrum Naturae (PAN) procedono e sono stati documentati con nuove fotografie a aprile 2026. Il cantiere si trova nell’area dove un tempo si trovava un antico anfiteatro romano, tra via Arena e via Conca del Naviglio. I lavori continuano per trasformare questa zona storica in uno spazio verde pubblico.

Il cantiere del Parco Amphitheatrum Naturae (PAN), situato nell’area dove un tempo sorgeva l’antico anfiteatro romano tra via Arena e via Conca del Naviglio, mostra progressi visibili nelle ultime rilevazioni fotografiche di aprile 2026. Nonostante il lavoro proceda verso la conclusione tecnica, la possibilità che l’inaugurazione avvenga nel mese di maggio appare estremamente remota, lasciando i cittadini milanesi in attesa di una conferma ufficiale che non arriva da tempo. Un percorso iniziato nel 2018 tra vincoli archeologici e sfide economiche. La trasformazione di quest’area in un polmone verde a memoria storica non è stata un percorso lineare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il nuovo parco sull’antico anfiteatro: i lavori avanzano

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