Il futuro parco della Rinascita nell' ex Fibronit | piantati i primi alberi presto i lavori per l' anfiteatro

Questa mattina sono stati piantati i primi alberi nel futuro parco della Rinascita, nell'area dell'ex Fibronit. I lavori per l’anfiteatro sono ancora in fase di pianificazione, ma intanto si vedono già i primi segni di riqualificazione. Le strutture in acciaio per coprire i campi sportivi sono state installate, e i percorsi e gli spazi del campo da bocce sono stati tracciati. La zona comincia a cambiare volto, passo dopo passo.

Le strutture reticolari in acciaio per le coperture dei campi sportivi sono state posizionate, così come sono stati tracciati i percorsi e gli spazi del campo da bocce. I lavori di predisposizione per illuminazione e sorveglianza sono stati ultimati, mentre quelli per la realizzazione dell'anfiteatro cominceranno a breve. A fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori all'interno del futuro Parco della Rinascita, nell'area dell'ex Fibronit a Japigia, è il sindaco Vito Leccese, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nell'area del cantiere. Nell'area del futuro parco è cominciata anche la piantumazione dei primi alberi.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Fibronit Parco Bari, Parco della Rinascita a Japigia: ecco come sarà e quando apre l'ex Fibronit A Bari, nel quartiere Japigia, sono iniziati i lavori per il Parco della Rinascita. In via Argiro piantati i primi 8 alberi: "In primavera nuovo volto per la strada" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Fibronit Parco Argomenti discussi: Partita la Conferenza dei servizi per il Parco della Salute di Torino; Bonifiche avanti a rilento, i tempi del Parco della salute si allungano ancora; La prima pietra del Parco della Salute, e obiettivo 500mila visite aggiuntive: il nuovo anno della sanità piemontese; Ostia, ecco il progetto del Parco del mare: aree verdi e ciclabili per far rinascere il litorale. Il futuro parco della Rinascita nell'ex Fibronit: piantati i primi alberi, presto i lavori per l'anfiteatroIn mattinata il sopralluogo del sindaco, Vito Leccese, che ha fatto il punto sull'avanzamento dei lavori: montate le strutture reticolari per le coperture dei campi sportivi, tracciate le aree per lo ... baritoday.it Davide Peluzzi si candida per il futuro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della LagaTra i nomi possibili che emergono nel dibattito sul futuro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga figura quello di Davide Peluzzi, guida ambientale escursionistica, esploratore e alpini ... picenotime.it MESSINA | Il C.I.R.S. rafforza il proprio impegno a favore delle donne vittime di violenza e in condizioni di fragilità, trasformando l’accoglienza in un percorso concreto di rinascita, dignità e futuro. IL SERVIZIO - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.