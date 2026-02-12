Il futuro parco della Rinascita nell' ex Fibronit | piantati i primi alberi presto i lavori per l' anfiteatro

Da baritoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sono stati piantati i primi alberi nel futuro parco della Rinascita, nell'area dell'ex Fibronit. I lavori per l’anfiteatro sono ancora in fase di pianificazione, ma intanto si vedono già i primi segni di riqualificazione. Le strutture in acciaio per coprire i campi sportivi sono state installate, e i percorsi e gli spazi del campo da bocce sono stati tracciati. La zona comincia a cambiare volto, passo dopo passo.

Le strutture reticolari in acciaio per le coperture dei campi sportivi sono state posizionate, così come sono stati tracciati i percorsi e gli spazi del campo da bocce. I lavori di predisposizione per illuminazione e sorveglianza sono stati ultimati, mentre quelli per la realizzazione dell'anfiteatro cominceranno a breve. A fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori all'interno del futuro Parco della Rinascita, nell'area dell'ex Fibronit a Japigia, è il sindaco Vito Leccese, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nell'area del cantiere. Nell'area del futuro parco è cominciata anche la piantumazione dei primi alberi.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Bari, Parco della Rinascita a Japigia: ecco come sarà e quando apre l'ex Fibronit

A Bari, nel quartiere Japigia, sono iniziati i lavori per il Parco della Rinascita.

In via Argiro piantati i primi 8 alberi: "In primavera nuovo volto per la strada"

