Milano il design salva i 76 mq | ristrutturazione geniale a Porta Romana

A Milano, un appartamento di 76 metri quadrati situato a Porta Romana è stato sottoposto a una ristrutturazione completa. L'intervento ha trasformato gli spazi sfruttando le caratteristiche dell'edificio del primo Novecento, convertendo i limiti strutturali in vantaggi funzionali. La modifica ha riguardato l'organizzazione interna, ottimizzando le superfici e valorizzando gli elementi architettonici esistenti.

Un appartamento di 76 mq nel cuore di Porta Romana, a Milano, è stato completamente trasformato attraverso un intervento di ristrutturazione che ha saputo convertire i limiti strutturali di un edificio del primo Novecento in opportunità distributive. Il progetto ha puntato su una flessibilità senza precedenti, utilizzando il colore e soluzioni architettoniche dinamiche per ottimizzare ogni centimetro della superficie calpestabile. L’abitazione si sviluppa su una pianta a forma di L e beneficia di un’esposizione su tre lati, un elemento che garantisce una luminosità naturale costante. Situata al secondo piano di un palazzo storico, la residenza deve gestire la presenza dell’ascensore condominiale, il cui volume si inserisce parzialmente nello spazio interno, costringendo i progettisti a una ridefinizione intelligente dei volumi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il design salva i 76 mq: ristrutturazione geniale a Porta Romana Notizie correlate Amici della Pizza Milano: la vera pizza romana sottile e croccante in zona Porta RomanaIn via Anfossi, zona Porta Romana, si cela un tempio della pizza sottilissima che da anni catalizza l’attenzione degli amanti della vera tradizione... Milano, il segreto del monolocale da 30 mq: design smart e spazi fluidiUn monolocale di 30 mq nel cuore di Milano, tra le storiche Colonne di San Lorenzo, dimostra come il design intelligente possa trasformare una...