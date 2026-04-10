A Milano, tra le storiche Colonne di San Lorenzo, si trova un monolocale di 30 metri quadrati che mette in mostra un design intelligente e spazi fluidi. L’appartamento utilizza soluzioni pratiche per sfruttare al massimo ogni metro quadrato, creando un ambiente multifunzionale e funzionale. La disposizione degli arredi e l’uso di elementi salvaspazio contribuiscono a rendere l’interno confortevole e pratico.

Un monolocale di 30 mq nel cuore di Milano, tra le storiche Colonne di San Lorenzo, dimostra come il design intelligente possa trasformare una metratura ridotta in un ambiente multifunzionale. La soluzione progettuale punta sulla flessibilità totale, con arredi su misura capaci di convertire la zona living in camera da letto per massimizzare l’uso dello spazio, anche in ottica di affitti brevi. Geometrie smart e gestione millimetrica degli spazi. La sfida architettonica si è giocata sulla capacità di guadagnare ogni singolo centimetro utile attraverso l’uso strategico del cartongesso. Per evitare ingombri eccessivi e facilitare il passaggio, i progettisti hanno optato per due tramezzi dalle linee curve che delimitano il bagno e la zona lavanderia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il segreto del monolocale da 30 mq: design smart e spazi fluidi

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