Milano escort di lusso | quattro arresti nomi clamorosi

A Milano, quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione che riguarda un giro di escort di lusso. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti questa mattina, nel corso di un’indagine avviata da tempo. Le persone coinvolte sono state portate in caserma per essere ascoltate. L’indagine riguarda presunti reati legati allo sfruttamento della prostituzione e all’associazione a delinquere. I dettagli dell’indagine sono ancora in fase di aggiornamento.

Trema, ancora una volta, la Milano bene. I finanzieri del Comando provinciale del capoluogo lombardo hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo, attivo nell'organizzazione di eventi della movida, "che ha promosso un'attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi". Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e sviluppate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, hanno consentito di acquisire un "numero considerevole di elementi di prova" nei confronti degli indagati, i quali avrebbero agito in concorso con altri partecipi dell'associazione, tra cui Escort e addetti alle pubbliche relazioni, si legge nel comunicato della Procura di Milano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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