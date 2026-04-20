Milano Design Week Iqos e Devialet presentano Soundsorial Design

Durante la Milano Design Week 2026, viene presentato Soundsorial Design, un progetto realizzato da Iqos e Devialet. Iqos, noto per il sistema di riscaldamento del tabacco, ha collaborato con Devialet, azienda specializzata in sistemi audio, per creare questa innovativa installazione. L’evento si svolge in vari spazi della città, dove vengono esposte le creazioni e le tecnologie sviluppate dai due partner.

In occasione della Milano Design Week 2026, Iqos – il sistema di riscaldamento del tabacco numero uno al mondo1 – e Devialet – leader internazionale nell’ingegneria acustica – hanno presentato Soundsorial Design, rinnovando per l’undicesimo anno consecutivo la presenza della linea di prodotti di Philip Morris all’interno della settimana del design più rilevante a livello globale. La missione di Devialet di riportare il suono al centro dell’esperienza di ascolto, attraverso innovazioni acustiche, incontra lo spirito all’avanguardia di Iqos, che guida il brand in un percorso costante di ricerca e sviluppo. Due culture orientate all’innovazione, unite da una comune ricerca dell’eccellenza.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano Design Week, Iqos e Devialet presentano Soundsorial Design Milano Design Week 2026: Iqos e Devialet presentano ‘Soundsorial design’ e il suono diventa visibile Notizie correlate Leggi anche: Iqos e Devialet alla Milano Design Week con 'Soundsorial Design' IQOS torna alla Milano Design Week con l'installazione SoundsorialMILANO (ITALPRESS) – In occasione della Milano Design Week 2026, IQOS torna per l'undicesima volta nel capoluogo lombardo alzando l'asticella... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; IQOS torna alla Milano Design Week con l’installazione Soundsorial; Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), 'Iqos e Devialet uniti nel puntare all'eccellenza'; PMI protagonista alla Design Week con IQOS e Devialet: il suono diventa esperienza sensoriale. Milano Design Week, Iqos e Devialet presentano Soundsorial DesignUno spazio in cui il suono diventa visibile grazie all’incontro di tecnologia, estetica e performance. L’installazione sarà visibile fino al 26 aprile presso Opificio 31, Tortona Rocks. In occasione ... lettera43.it Iqos e Devialet alla Milano Design Week con 'Soundsorial Design'Milano, 20 apr. (Adnkronos) - In occasione della Milano Design Week 2026, Iqos, il sistema di riscaldamento del tabacco numero uno al mondo, ... notizie.tiscali.it La Design Week, la Triennale di Milano presenta mostre e progetti. Design danese e sedute sospese, pezzi storici e installazioni. #ANSA - facebook.com facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com