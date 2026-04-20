Milano Design Week il made in Italy diventa strumento di aggregazione fra materiali e linguaggi

Durante la Milano Design Week, l’evento più importante nel settore del design a livello mondiale, si riuniscono ogni anno le principali realtà italiane e internazionali. L’appuntamento si concentra su materiali come legno, tessile, arredi e superfici, creando un momento di incontro e confronto tra diverse forme di espressione e tecniche. La manifestazione si svolge a Milano, attirando professionisti, aziende e appassionati da tutto il mondo.

(Adnkronos) – Dal legno al tessile, dagli arredi alle superfici, prende il via l’appuntamento con la Milano Design Week, l’evento più importante del design mondiale e che chiama a raccolta ogni anno il meglio del panorama italiano e internazionale. Un momento di aggregazione e confronto che assume un significato ancora più rilevante se si considera.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Design e Made in Italy: l’impegno di Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano Leggi anche: Innovazione made in Taiwan in mostra alla Milano Design Week Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Le installazioni della Milano Design Week 2026; Le 16 installazioni da non perdere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e calendario; Alla Design Week 2026 la moda non è più ospite: è diventata il sistema. Design Week, Milano si prepara. Affaritaliani presente alle anteprime: guarda foto e videoMilano si prepara ad accogliere la Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile, con il Salone del Mobile e oltre 1600 appuntamenti diffusi in tutta la città. Mostre, installazioni, incontri con ... affaritaliani.it unfold - engage friction: domus academy alla milano design week 2026 indaga il design come agente di cambiamento nell’era dei contrastiNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday Domus Academy, scuola ... milanotoday.it La Design Week, la Triennale di Milano presenta mostre e progetti. Design danese e sedute sospese, pezzi storici e installazioni. #ANSA - facebook.com facebook Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com