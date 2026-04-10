Innovazione made in Taiwan in mostra alla Milano Design Week

Durante la Milano Design Week, viene presentata un’azienda taiwanese nata nel 1946, originariamente attiva nel settore dello zucchero. Nel corso degli anni, ha modificato la propria attività puntando sull’economia circolare e l’energia sostenibile. La collaborazione con startupbusiness.it ha portato alla mostra di alcune delle innovazioni sviluppate dall’azienda, che ora si concentra su soluzioni sostenibili e tecnologie innovative.

(Adnkronos) – In collaborazione con startupbusiness.it Taiwan Sugar Corporation (Taisugar), fondata nel 1946, si è evoluta dall’industria dello zucchero verso un modello basato sull’economia circolare ed energia sostenibile. Incorpora agricoltura, biotecnologie e sviluppo abitativo valorizzando risorse e territorio in linea con i temi del social design contemporaneo. Fengyu Group, fondato nel 1986, unisce costruzione, ingegneria. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Milano Design Week 2026: Innovazione e futuro del designMilano non è più solo la capitale della moda, ma si sta affermando come il cuore pulsante dell’innovazione globale, dove il design diventa il motore... SICIS alla Milano Design Week 2026: “Impossible to ignore” tra mosaico, design e alta gioielleriaMilano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia.