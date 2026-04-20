La Milano Design Week 2026 si svolgerà in tre momenti distinti, ambienti che uniscono elementi storici a spazi dedicati all’esperienza sensoriale. L’evento, riconosciuto come uno dei più importanti del settore, si presenta come un punto di riferimento internazionale per il mondo del design e dell’architettura. Durante questa settimana, tante iniziative si incrociano, coinvolgendo esposizioni, installazioni e incontri aperti al pubblico.

La Milano Design Week si riconferma ogni anno come il palcoscenico globale più influente per indagare le traiettorie dell’abitare contemporaneo. In un’epoca segnata da iperconnessione e da cambiamenti sociali radicali, l’edizione 2026 converge verso una riflessione profonda sul ruolo del corpo, della memoria collettiva e della percezione della materia. Per orientarsi nel vasto arcipelago di eventi cittadini, una selezione di tre appuntamenti imperdibili: tre visioni distinte ma complementari che spaziano dalla rilettura tecnologica della tradizione orientale, all’omaggio intimo ai padri del design scandinavo, fino a un’installazione immersiva concepita come vero e proprio antidoto alla saturazione digitale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milano Design Week 2026 tre tappe tra radici storiche e rifugi sensoriali

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