SICIS alla Milano Design Week 2026 | Impossible to ignore tra mosaico design e alta gioielleria

Durante la Milano Design Week del 2026, SICIS ha presentato due eventi che hanno unito elementi di mosaico, design e tecnologia. La partecipazione ha coinvolto esposizioni e mostre che hanno mostrato le ultime creazioni dell'azienda nel settore dell'alta gioielleria e dell'arte decorativa. L'evento ha attirato visitatori e addetti ai lavori interessati alle innovazioni nel campo del design e dei materiali.

Milano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia. Il brand italiano, guidato da Francesco Sommariva, presenta al Salone del Mobile il concept “Impossible to ignore”, mentre al Fuorisalone illumina il proprio showroom di via Fatebenefratelli 8 con l’installazione immersiva “ELEMENTS. Jewel and design, beyond form”. Salone del Mobile: il mosaico diventa protagonista del living. Al Padiglione 13 (B02C05) di Fiera Milano Rho, SICIS trasforma il proprio spazio espositivo in una sequenza di ambienti distinti e scenografici, dominati da ritratti artistici realizzati in mosaico. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati Milano Design Week 2026, date e zone coinvolteDal 20 al 26, la Milano Design Week è l’appuntamento immancabile per scoprire arte, design e molto altro per le strade, cortili, spazi... L’estetica del benessere e l’evoluzione degli spazi domestici alla Milano Design Week(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week, l'esposizione "The Swedish Home by Electrolux" propone una riflessione sulla trasformazione... Contenuti e approfondimenti su Milano Design Week SICIS alla Milano Design Week 2026: Impossible to ignore tra mosaico, design e alta gioielleriaMilano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia. Il brand italiano, ... funweek.it Veuve Clicquot Chasing the Sun alla Milano Design Week 2026: l’installazione immersiva di Yinka IloriChasing the Sun di Veuve Clicquot alla Milano Design Week 2026: installazione immersiva di Yinka Ilori, Clicquot Café e boutique. globestyles.com