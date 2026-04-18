Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è stato scelto come candidato alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio dalla maggioranza dei club di Serie A, tra cui Gravina, Marotta e De Laurentiis. La sua candidatura ha suscitato discussioni all’interno del calcio nazionale, mentre Milano-Cortina si sta preparando ad affrontare un deficit di circa 300 milioni di euro.

Giovanni Malagò, l’uomo che la Serie A (Gravina e Marotta in testa ma De Laurentiis è stato il primo a fare il suo nome) ha indicato come proprio candidato alla presidenza della Federcalcio. Ex protegé dell’Avvocato. L’uomo del Coni. L’uomo delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ecco appunto le olimpiadi invernali. Lì Malagò ha lasciato un buco di trecento milioni e ancora non si è riusciti a chiudere il bilancio. Il budget è cresciuto sempre di più. Ma ormai Malagò veleggia lontano, punta alla Serie A. Ne scrive il Fatto quotidiano che giustamente, tra le altre cose, si diverte a ricordare come Malagò, esibendo modestia, si è definito un manager affidabile e credibile.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milano-Cortina, Malagò lascia un buco di trecento milioni

Notizie correlate

In un condominio lascia un buco da 8 milioni di euro, gliene viene affidato subito un altroL’amministratrice si è dimessa dopo il disastro in un condominio alle porte di Milano: 100mila euro di debiti a famiglia.

Leggi anche: Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, commenta dalla Dolomiti Lounge di Cortina i primi risultati dell'Italia alle Olimpiadi invernali.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Gli atleti olimpici e paralimpici protagonisti a Milano Cortina 2026 ricevuti a Palazzo Chigi dal Presidente Giorgia Meloni; Calcio, la Serie A sceglie Malagò come candidato presidente Figc; L’eredità Malagò: 290 milioni di buco per Milano-Cortina. I veri conti delle Olimpiadi gestite dal candidato alla Presidenza Figc; Riconsegnato al Presidente Mattarella il Tricolore di Milano Cortina 2026 - FISG.

Milano-Cortina, Malagò lascia un buco di trecento milioniIl Fatto scrive che al governo non ne possono più dei debiti di Milano-Cortina e anche per questo temono Malagò alla Federcalcio ... ilnapolista.it

Calcio, la Serie A sceglie Malagò come candidato presidente FigcSono 18 le preferenze per l’ex numero uno del Coni e attuale presidente di Fondazione Milano Cortina 2026. I club hanno trovato una quadra dopo la discussione della mattinata nella sede di via Roselli ... ilsole24ore.com

Milano-Cortina, Malagò lascia un buco di trecento milioni Il candidato della Serie A alla Figc. Il Fatto scrive che al governo non ne possono più dei pasticci di Milano-Cortina e anche per questo lo temono alla Federcalcio https://www.ilnapolista.it/2026/04/milan facebook

L’eredità Malagò: 290 milioni di buco per Milano-Cortina. I veri conti delle Olimpiadi gestite dal candidato alla Presidenza Figc. @lVendemiale x.com