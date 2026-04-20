A Milano si apre oggi una mostra che unisce l’arte giapponese con il tema del tempo. L’esposizione, intitolata The Nature of Time, si svolge presso la Galleria d’Arte Moderna Il Castello. L’evento presenta opere che riflettono il rapporto tra natura, passare del tempo e cultura giapponese, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento su questo tema attraverso diverse espressioni artistiche.

L’estetica del tempo incontra l’arte giapponese nel cuore di Milano, dove la mostra The Nature of Time viene inaugurata oggi presso la Galleria d’Arte Moderna Il Castello. L’evento, parte integrante della celebrazione della Milano Design Week 2026, vede Grand Seiko protagonista come Official Timekeeper di Fuorisalone e Brera Design Week, offrendo un ponte visivo tra le tradizioni del Sol Levante e il design contemporaneo attraverso installazioni che esplorano i legami tra cronometria e paesaggi naturali. La Galleria d’Arte Moderna Il Castello ospiterà fino al 26 aprile un percorso espositivo curato da tre figure chiave dell’espressione artistica nipponica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano celebra il tempo: l’arte giapponese invade il Castello

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