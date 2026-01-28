Hokusai Il grande maestro dell' arte giapponese a Palazzo Bonaparte

Domani apre a Palazzo Bonaparte la mostra più grande mai realizzata in Italia dedicata a Katsushika Hokusai. L’esposizione, che resterà aperta fino a data da definirsi, presenta oltre 200 opere tra stampe, dipinti e schizzi dell’artista giapponese. Per gli appassionati di arte e cultura, si tratta di un’occasione unica di avvicinarsi da vicino al grande maestro, considerato uno dei più importanti della cultura visiva mondiale.

A partire dal 27 marzo 2026 Palazzo Bonaparte ospiterà la più grande mostra mai dedicata in Italia a Katsushika Hokusai (1760–1849), il più importante artista giapponese, figura chiave della cultura visiva universale. Sono oltre 200 le opere esposte, provenienti dalla prestigiosa collezione del Museo Nazionale di Cracovia, molto noto in Giappone, che presta eccezionalmente per la prima volta le sue opere in Italia e che, per la prima volta al mondo, presenta a Palazzo Bonaparte di Roma la prima grande monografica su Hokusai al di fuori della Polonia.Oltre alle magnifiche opere di Hokusai, la mostra presenta libri rarissimi e preziosi oggetti giapponesi, tra cui laccature, smalti cloisonné, accessori da viaggio, armature, elmi e spade, oltre a esempi di strumenti musicali classici.🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti discussi: AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 28 GENNAIO; CAMERA DEI DEPUTATI: HOKUSAI NEL CONVEGNO A PALAZZO SAN MACUTO, DIRETTA WEBTV CON IL MESSAGGIO DEL VICEPRESIDENTE MULÈ.

A Roma 'Hokusai. Il grande maestro dell'arte giapponese' in mostra dal 27 marzoArriva a Roma nel mese di marzo la prima e più completa esposizione italiana dedicata interamente a Katsushika Hokusai (1760-1849), l'autore di quadri iconici come la celebre 'Grande onda presso Kanag ... ansa.it

Katsushika Hokusai e la sua Grande Onda, partenza da record per la mostra al museo Bailo: mille ingressi in appena due giorniL’esposizione, curata da Paolo Linetti in collaborazione con l’Associazione Mnemosyne, esplora il genio di Katsushika Hokusai attraverso oltre 150 opere, molte delle quali inedite e provenienti da ... ilgazzettino.it

