Milano celebra il Capodanno Cinese | dal 15 febbraio eventi tra tradizioni arte e il segno del Cavallo di Fuoco

Milano organizza una serie di eventi dal 15 febbraio per festeggiare il Capodanno Cinese, portando in piazza tradizioni, arti e musica. La città si anima con spettacoli di danza, mostre e mercatini che riflettono la cultura asiatica, culminando il 17 febbraio con il passaggio all’anno del Cavallo di Fuoco. Tra le iniziative, ci sono anche laboratori per bambini e prelibatezze tipiche, che attirano residenti e turisti.

Milano nel Cuore del Capodanno Cinese: Un Ponte tra Culture sotto il Segno del Cavallo di Fuoco. Milano si prepara a celebrare il Capodanno Cinese, una festa che raggiungerà il suo culmine il 17 febbraio con l'ingresso nell'anno del Cavallo di Fuoco. Due settimane di eventi, spettacoli e tradizioni animeranno la città, con un grande evento conclusivo previsto per il 1° marzo all'Arco della Pace, a testimonianza di un legame sempre più forte tra la comunità cinese e il tessuto urbano milanese. Chinatown in Festa: Un'Esplosione di Colori e Tradizioni. Il cuore pulsante delle celebrazioni è, come tradizione, Chinatown, attorno a via Paolo Sarpi.