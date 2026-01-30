Questa mattina, un uomo ha tentato di uscire da un negozio di abbigliamento senza pagare. Quando i commessi e un cliente sono intervenuti per fermarlo, lui ha reagito con violenza, aggredendoli e minacciandoli. Alla fine, è stato fermato dalla polizia usando uno spray al peperoncino.

Avrebbe provato a uscire da un negozio di abbigliamento dopo aver fatto shopping senza pagare. E, quando i due commessi e un cliente hanno provato a fermarlo li avrebbe aggrediti e minacciati. Prima che riuscisse a scappare con la refurtiva, sono arrivati i carabinieri. Verso i quali, secondo quanto riferisce il comando provinciale dell’Arma, si sarebbe rivolto con insulti e minacce, tentando più volte di colpirli con calci e pugni. Alla fine i militari sono riusciti a bloccarlo, dovendo ricorrere allo spray al peperoncino per placare la sua reazione violenta. L’uomo, un 22enne, di nazionalità tunisina, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria, lesioni e resistenza a un pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina nel negozio di abbigliamento. Aggredisce commessi e cliente. Fermato con lo spray al peperoncino

