Rapina nel negozio di abbigliamento Aggredisce commessi e cliente Fermato con lo spray al peperoncino

Questa mattina, un uomo ha tentato di uscire da un negozio di abbigliamento senza pagare. Quando i commessi e un cliente sono intervenuti per fermarlo, lui ha reagito con violenza, aggredendoli e minacciandoli. Alla fine, è stato fermato dalla polizia usando uno spray al peperoncino.

Avrebbe provato a uscire da un negozio di abbigliamento dopo aver fatto shopping senza pagare. E, quando i due commessi e un cliente hanno provato a fermarlo li avrebbe aggrediti e minacciati. Prima che riuscisse a scappare con la refurtiva, sono arrivati i carabinieri. Verso i quali, secondo quanto riferisce il comando provinciale dell’Arma, si sarebbe rivolto con insulti e minacce, tentando più volte di colpirli con calci e pugni. Alla fine i militari sono riusciti a bloccarlo, dovendo ricorrere allo spray al peperoncino per placare la sua reazione violenta. L’uomo, un 22enne, di nazionalità tunisina, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria, lesioni e resistenza a un pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

rapina nel negozio diRapina in un negozio di vestiti: il ladro per scappare aggredisce i commessiRuba vestiti in un negozio di abbigliamento del centro di Marsciano e, nel tentativo di fuggire, aggredisce fisicamente e minaccia i due commessi: con l’accusa di tentata rapina impropria, lesioni e r ... umbria24.it

rapina nel negozio diTentata rapina e lesioni in un negozio di MarscianoUn tunisino è stato arrestato dai Carabinieri; il Sindaco di Marsciano ha ricevuto in Comune una delegazione di commercianti ... iltamtam.it

