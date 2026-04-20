Milano Banlieue Corso di Porta Ticinese n80 rapina di maranza nordafricani con lo spray peperoncino ai danni di ciclista

Nella zona di Corso di Porta Ticinese a Milano, si sono verificati diversi episodi di violenza durante il giorno, tra cui aggressioni e rapine. In una delle occasioni, un ciclista è stato vittima di una rapina con spray al peperoncino da parte di individui di origine nordafricana. La zona, nota come Milano Banlieue, è spesso al centro di segnalazioni riguardanti comportamenti violenti e altri reati.

Milano Banlieue, Corso di Porta Ticinese n.80, Il Giornale d'Italia testimone di una rapina con lo spray peperoncino ad opera di maranza nordafricani ai danni di un giovane ciclista. Scippo al peperoncino L'ultima, tra le "mode" delle gang che imperversano in zona è lo scippo al peperoncino, fatto di sequenze rapidissime che non lasciano scampo alla vittima designata. Ne è stato testimone Il Giornale d'Italia in corso Porta Ticinese, all'altezza del civico 80, giovedì scorso all'incirca le 9.00 di sera. In strada c'era gente. Abbiamo visto un ragazzo in bicicletta pedalare tranquillo mentre dietro di lui, a piedi, a poca distanza, procedeva un gruppo di 4 o 5 maranza.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, Banlieue, Corso di Porta Ticinese n.80, rapina di maranza nordafricani con lo spray peperoncino ai danni di ciclista Notizie correlate Leggi anche: Milano, Banlieue, Corso Ticinese, rapina di maranza nordafricani con lo spray peperoncino ai danni di un giovane ciclista Rapina nel negozio di abbigliamento. Aggredisce commessi e cliente. Fermato con lo spray al peperoncinoAvrebbe provato a uscire da un negozio di abbigliamento dopo aver fatto shopping senza pagare. Una raccolta di contenuti Gioielleria Liviani in corso di Porta Romana e in corso Venezia gli atelier dove nasce lo stileIl «salotto buono» della gioielleria milanese dove madre e figlia realizzano piccole opere d’arte in grado di esprimere un’eleganza sobria e di parlare di raffinata artigianalità Corso di Porta Romana ... milano.corriere.it Corso di Porta Romana, 7 interventi in 9 mesi: come cambierà. Al via i primi lavoriCon i cantieri, spiega il Comune, saranno eliminati i gradini tra strada e marciapiedi, migliorando gli attraversamenti pedonali, incentivando il rispetto della precedenza da parte dei veicoli a ... ilgiorno.it