milano arresti tra animatori della movida

A Milano, le forze di polizia hanno arrestato quattro persone agli arresti domiciliari. Le persone coinvolte fanno parte di un gruppo che si occupa dell’organizzazione di eventi legati alla movida nella città. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale. Non sono state rese note le identità degli arrestati o altri dettagli sull’indagine.

A Milano i finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo, attivo nell’organizzazione di eventi della movida. Il gruppo avrebbe “promosso un’attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi”. Milano, le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria. Le indagini, coordinate dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e sviluppate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, hanno consentito di acquisire un “numero considerevole di elementi di prova” nei confronti degli indagati.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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