Violenze in ospedale allarme in Umbria | 281 operatori aggrediti nel 2025

In Umbria, nel 2025, si sono registrate 281 aggressioni contro operatori sanitari, portando all’attenzione il problema delle violenze negli ospedali. La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha deciso di tenere a Perugia un convegno dedicato alla prevenzione e alla lotta contro questi episodi. L’evento riunisce professionisti e rappresentanti del settore per discutere di questa emergenza.

Presentato un manifesto per il ruolo sociale dei medici. Premi speciali a Emergency, Msf e Medici con l'Africa Cuamm La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) ha scelto Perugia come sede del convegno nazionale dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza contro i sanitari. Un appuntamento che cade nella giornata dedicata alla sensibilizzazione sul fenomeno e che ha acceso i riflettori su numeri ancora allarmanti. I dati presentati nel corso dell'incontro dipingono un quadro complesso. Se da un lato si registra un lieve calo degli episodi segnalati rispetto al 2024, dall'altro emerge un dato preoccupante: aumenta il numero di operatori coinvolti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Violenze nei reparti ospedalieri. Quattro operatori su dieci aggrediti durante il servizio

Ospedale di Terni, undici operatori aggrediti e minacciati: “La violenza contro chi lavora in corsia è inaccettabile”Un impegno costante nel contrasto a ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Violenze in ospedale allarme in Umbria...

Temi più discussi: Controllo, gelosia, geolocalizzazione: così nasce la violenza. A Genova cresce l’allarme tra le più giovani; Botte e minacce a medici e infermieri. Oltre duecento violenze in un anno; Aggressione a un medico all’ospedale di Cosenza, la CGIL: Basta violenze contro gli operatori sanitari · CosenzaChannel.it; Afferra e spinge a terra una ragazza per baciarla e palpeggiarla: 33enne arrestato per violenza sessuale a Torino Borgo Po.

Ancora violenza nel Lecchese: liti e aggressioni, due giovani in ospedaleAncora episodi di violenza nel Lecchese. Sono due i fatti di cronaca con protagonisti giovani accaduti nella serata di mercoledì 11 marzo. leccotoday.it

Chi cura non si tocca: il messaggio degli ospedali contro aggressioni e violenze nella sanitàOggi, giovedì 12 marzo, è la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. L'Azienda ospedaliera e l'Ulss 6 rilanciano l’ap ... padovaoggi.it

“Vi porto sopra e vi faccio come carne macinata”. Non era una frase buttata lì ma una promessa. Torture, lesioni, falsi. Nelle zone del carcere minorile di Casal del Marmo non coperte dalle telecamere, dieci agenti avrebbero commesso una serie di violenze: p - facebook.com facebook

Dieci poliziotti sono indagati per le violenze commesse su alcuni detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma x.com