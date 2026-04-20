Milano 2026 | il design sfida la storia nei palazzi nobiliari

Milano si appresta ad accogliere un evento che, dal 21 al 25 aprile 2026, trasformerà temporaneamente alcuni dei suoi palazzi storici nobiliari in spazi dedicati al design. Durante questa settimana, diverse residenze storiche della città saranno aperte al pubblico, ospitando mostre e installazioni legate alle ultime tendenze del settore. La manifestazione prevede anche incontri e workshop rivolti a professionisti e appassionati del settore creativo.

Milano si prepara a una metamorfosi urbana tra il 21 e il 25 aprile 2026, quando i cancelli di Palazzo Litta in Corso Magenta 24 si apriranno per accogliere la mostra MoscaPartners Variations, mentre il Palazzo dei Giureconsulti in Piazza dei Mercanti 2 ospiterà la decima edizione di Masterly – The Dutch in Milano. La città, solitamente cauta nei suoi riflessi architettonici, si trasforma in un palcoscenico dove il design contemporaneo dialoga con la storia secolare dei suoi cortili e dei suoi saloni nobiliari. L’atmosfera che avvolgerà Palazzo Litta sarà dominata dal concetto di Metamorphosis, idea centrale dell’evento curato da Caterina Mosca e Valerio Castelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano 2026: il design sfida la storia nei palazzi nobiliari Notizie correlate Rimini romantica: a San Valentino 2026 tra arte, storia e palazzi nobiliari svelati dal centro antico.San Valentino si tinge di storia e arte a Rimini: una passeggiata guidata alla scoperta dei palazzi del centro e delle storie d'amore che hanno... Pisa svela i suoi lungarni nascosti: nuove visite guidate tra storia, arsenali e palazzi nobiliari dal 24 maggio 2026.Pisa si prepara a una primavera ricca di scoperte con l'introduzione di due nuove visite guidate organizzate da City Grand Tour. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Salone del Mobile in città; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; I brand di moda alla Design Week 2026; FuoriSalone 2026: gli eventi tutti da bere della Milano Design Week. Milano Design Week 2026, cosa vedere? Installazioni e mostre del Fuorisalone: guida agli eventi da non perdereMilano, 20/04/2026. La Milano Design Week 2026 torna a trasformare la città meneghina nella capitale della creatività: da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2026, nella settimana del Salone del Mobile (ap ... mentelocale.it Il meglio di Alcova alla Milano Design Week: installazioni ed eventi tra Villa Pestarini e Ospedale di BaggioAlcova 2026 (20-26 aprile) si sviluppa in due location: Villa Pestarini che apre eccezionalmente al pubblico per la prima volta e l'Ospedale Militare di ... fanpage.it Milano, caos in Consiglio comunale sul gemellaggio con Tel Aviv: proteste e spaccatura nella maggioranza x.com BAIESI SU PEPPE POETA Il direttore sportivo dell'Olimpia Milano rivela alcuni particolari sul Poeta coach: «Il carattere di Trinchieri, quello che ho conosciuto meglio, e quello di Poeta è molto diverso, ma non diametralmente opposto, che era quello che mi as - facebook.com facebook