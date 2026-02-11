Rimini romantica | a San Valentino 2026 tra arte storia e palazzi nobiliari svelati dal centro antico

A Rimini, il 14 febbraio 2026, le strade del centro storico si riempiranno di visitatori in cerca di emozioni. Una passeggiata guidata svelerà i segreti dei palazzi nobiliari e le storie d’amore che hanno attraversato la città tra Ottocento e Novecento. Un’occasione per scoprire l’anima romantica di Rimini tra arte e storia.

San Valentino si tinge di storia e arte a Rimini: una passeggiata guidata alla scoperta dei palazzi del centro e delle storie d’amore che hanno animato la città tra Ottocento e Novecento, in programma per il 14 febbraio 2026. L’iniziativa, curata da Discover Rimini, offre un’inedita celebrazione della festa degli innamorati attraverso il patrimonio monumentale locale. Rimini si prepara a un San Valentino fuori dal comune, abbandonando la consueta formula per immergersi in un viaggio nel tempo e nell’arte. Discover Rimini ha ideato una passeggiata culturale che condurrà i partecipanti alla scoperta dei tesori nascosti del centro storico, svelando le storie d’amore che si sono intrecciate tra le sue mura.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Rimini Romantica

