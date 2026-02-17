Pisa svela i suoi lungarni nascosti | nuove visite guidate tra storia arsenali e palazzi nobiliari dal 24 maggio 2026

Pisa ha annunciato l'apertura di due nuove visite guidate tra i suoi lungarni, portando i visitatori a scoprire i segreti nascosti tra arsenali storici e palazzi nobiliari. La città ha deciso di arricchire l’offerta turistica per la primavera del 2026, offrendo percorsi che svelano dettagli poco conosciuti della sua architettura e della sua storia. Le visite, organizzate da City Grand Tour, inizieranno il 24 maggio e prevedono tappe che si concentrano su aspetti meno noti del centro storico.

Pisa Svela i Suoi Tesori Nascosti: Due Nuove Visite Guidate Esplorano i Lungarni. Pisa si prepara a una primavera ricca di scoperte con l’introduzione di due nuove visite guidate organizzate da City Grand Tour. In programma per il 24 e il 30 maggio 2026, i percorsi “I Lungarni di Tramontana” e “I Lungarni di Mezzogiorno” offriranno un’immersione inedita nella storia e nell’architettura della città, rivelando palazzi nobiliari, antichi arsenali e segreti celati lungo le rive dell’Arno. L’iniziativa mira a valorizzare un patrimonio spesso trascurato, offrendo un’alternativa ai circuiti turistici più battuti.🔗 Leggi su Ameve.eu Rimini romantica: a San Valentino 2026 tra arte, storia e palazzi nobiliari svelati dal centro antico.A Rimini, il 14 febbraio 2026, le strade del centro storico si riempiranno di visitatori in cerca di emozioni. Leggi anche: Viaggi nei ’Teatri aperti’. Visite guidate tra arte, curiosità e storia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Borgo Franceschino come non l'avete mai visto: l'incontro che svela i suoi lati nascosti; Ibrahimovic spiega il suo rapporto con San Siro e svela il ricordo più bello: Ho detto addio al Calcio lì; Il ds Ottolini svela perché la Juventus non ha preso un attaccante a gennaio e sui rinnovi: Procediamo con i colloqui; Vino, la Toscana svela i suoi tesori. E’ la Settimana delle Anteprime. Un itinerario tra le case museo dei grandi maestri svela i legami profondi tra la Toscana e l'arte. Segui le tracce di giganti come Giotto nel Mugello, Piero della Francesca in Valtiberina e Modigliani a Livorno, Leonardo a Vinci. https://bit.ly/borghi_pittori_ htt facebook L’ #Inter ha presentato la quarta maglia: sarà indossata contro il Pisa x.com